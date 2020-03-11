» هكذا علقت جوهرة على خطوبتها من صاحب "بنت الجيران"

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فيديو

خطوبة

جوهرة

عمر كمال

نشرت الراقصة جوهرة، مقطع فيديو عن حقيقة ارتباطها بالمطرب الشعبى عمر كمال فى فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقالت جوهرة: "هناك بالفعل ارتباط ولكنه ارتباط فنى وليس عاطفيا كما يردد البعض وهذا العمل من المقرر أن يرى النور خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان لقاء جوهرة بالمطرب عمر كمال أثار حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفنى حتى خرجت بعض الأخبار تؤكد وجود علاقة ارتباط بينهما.

يذكر أن عمر كمال كان آخر أعماله أغنية "عود البطل" التى حققت نجاحا كبيرا عند طرحها عبر اليوتيوب.


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