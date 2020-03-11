حبس طالبين سنة وغرامة 20 ألفا ..والسبب كورونا

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كشف ياسر سيد أحمد، المحامي، عن العقوبة المتوقعة لطالبي إعلام الأزهر الذي أحالهما عميد الكلية للتأديب، بسبب نشرهما شائعات عن فيروس كورونا، قائلاً: "من الممكن أن يواجها عقابًا بالحبس سنة أو غرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه".

 وأوضح "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأربعاء، أن المادة 188 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة سنة أو غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين أو كلاهما معًا.

 وتابع:" المادة 171 من قانون العقوبات وضحت طرق النشر سواء بالقول أو الصياح أو الصور أو الرسم أو التسجيل أو بأي طريقة أخرى، مشيرًا إلى أن قرار رئيس الوزراء بتطبيق العقوبات يؤكد أن مصر ترفض الهزار في هذا الأمر، وتم افتراض سوء النية لدى كل من ينشر أي أخبار عن فيروس كورونا".

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