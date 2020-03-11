» إيران.. 63 حالة وفاة جديدة و354 إصابة بفيروس "كورونا"

11 مارس 2020 - 01:22 م

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 354 شخصا، بعد تسجيل 63 وفاة جديدة.







كما أكدت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 9000 شخص بعد تسجيل 958 إصابة جديدة.





وقالت الوزارة إن 2959 شخصا تعافوا من إصاباتهم حتى الآن.



