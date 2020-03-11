» سرقة في زمن كورونا .. أوهما الضحية بتطهير المنزل

11 مارس 2020 - 01:12 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على عاطلين، حاولا سرقة منزل، بعد أن انتحلا صفة موظفي صحة بغرض تطهير المنزل من فيروس كورونا ناحية مركز المنشاة جنوب المحافظة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد تم القبض على كل من (حمود. م) 32 عامًا، عاطل، و(على. ا) 25 عامًا، عاطل، أثناء محاولتهما، سرقة محتويات منزل بدائرة مركز المنشاة، بعد أن أوهما صاحبة المنزل أنهما موظفين بمديرية الصحة بسوهاج، إلا أن أحد الجيران رأوه الشك فيهما وطلب منهما إبراز ما يثبت شخصيتهما، مما دعاهما إلى محاولة الهرب.

وتمكن أهالي المنطقة من الإمساك بهما وتسليمهما إلى الأجهزة الأمنية .

تم التحفظ على المتهمين، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.