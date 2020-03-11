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تعرف على أسباب رائحة الفم الكريهة وطرق التخلص منها

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رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة
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متابعات- أمينة عبد العال

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التدخين

الثوم

البصل

بكتريا

أمراض اللثة

أحيانا يشعر الإنسان بالحرج نتيجة لانطلاق رائحة كريهة من فمه وقد لا يعرف ما سببها وما قد يترتب عليه من مشاكل صحية.

وأكد الأطباء في التقرير الذي نشرته"صدي" أن من أهم هذه الأسباب:

وجود مشاكل صحية مثل أمراض اللثة.

الطعام مثل البصل والثوم والتوابل مع وجود بقاياها أو بقايا طعام آخر بالأسنان مما يسبب البكتيريا.

التدخين لأن المدخن أكثر عرضة لأمراض اللثة لوجود البكتيريا بشكل دائم في فمه.

ولعلاج هذه الحالة أكد الأطباء أنه يجب غسل الأسنان يوميا للتخلص من بقايا الطعام لتفادي البكتيريا المسببة للروائح الكريهة وعدم الاعتماد علي التدابير المؤقت كالغسول الذي تزول رائحته بعد وقت بسيط وإذا لم يتم علاج المشكلة فيجب استشارة الطبيب لأنها ربما تتعلق بمشكلة صحية.


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