أول ظهور لصاحبة لقطة الاعتذار للصيني ضحية التنمر

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روت رشا إبراهيم، مدير المركز المصري التجاري الصيني، كواليس الاعتذار للشاب الصيني الذي تعرض للتنمر على الطريق الدائري، قائلة: "المصريون كافة يرفضون ما حدث له".

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" لمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الأربعاء، قائلة: "هو مش عارف اللي حصل معاه و ليه؟، السواق طرده من العربية، والناس بتجري منه وهو في بلد غريبة، وحسيت بخوف وإهانة كبيرة ليه، وحبيت اعتذر له وأجبر بخاطره".

 وأوضحت ، أن عملها كمرشدة صينية ومديرة للمركز التجاري الصيني، سهل عليها الوصول لهذا الشاب، مؤكدة أن هناك 5 أشخاص من المرشدين السياحيين توجهوا لتقديم الاعتذار له، وكان هناك عدد من الفنانين والمسئولين، مشيرة إلى أن حالة الشاب الصيني النفسية سيئة، ولم يتخط هذه الأزمة.

 وأشارت إلى أن الشاب كان يرفض الاعتذار؛ لعلمه أن ما حدث له من تنمر كان من قلة قليلة من المصريين، مضيفةً أن الهدف من تقديمهم الاعتذار هو التعبير عن الرفض ما حدث للشاب الصيني والتوعية بعدم تكرار ذلك مع أي شخص أخر، موضحة أن هذا الشاب ليس طالبًا بالأزهر، وإنما مهندس بأحد المشروعات الصينية في مصر.

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