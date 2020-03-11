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مصرع طالب بالإعدادي صدمه قطار بالبحيرة

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متابعات- الدويني فولي

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طالب

قطار

الإعدادية

أبو مطامير

لقي طالب بالصف الثالث الإعدادي، مصرعه اليوم الأربعاء، جراء اصطدام قطار به أمام مدرسة كوم أمبو التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بوصول طالب بالصف الثالث الإعدادي لمستشفى أبو المطامير العام، جثة هامدة إثر اصطدام قطار به.

وبالانتقال وبالفحص تبين أثناء عبور “ب. ع. ق” طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم قرية الرابعة، مزلقانا غير مخصص للعبور صدمه القطار وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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