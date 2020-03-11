» عُمان تؤكد مساندتها لمصر في موقفها بقضية سد النهضة

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استقبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سُلطان عُمان، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية لعدد من الدول العربية الشقيقة.

وذكر المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه سلطان عمان، وتمنياته بالتوفيق فى تولي المسئولية ومواصلة العمل نحو المزيد من التقدم والرخاء للشعب العُماني الشقيق، مؤكدًا ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات متميزة وروابط أخوية وثيقة.


وأوضح حافظ، أن شكري قام بتسليم جلالة السلطان رسالة دعوة لجلالته لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة. كما قام وزير الخارجية، أيضاً بتسليم رسالة الرئيس بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة، مُعرباً عن تقدير مصر لموقف سلطنة عُمان خلال رئاستها للاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية والذي دعمت خلاله القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة.



كما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن السُلطان طلب نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُعربًا عن دعم بلاده المُستمر للشقيقة مصر في إطار العلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومؤكدًا على موقف بلاده الثابت المُساند لمصر في ضوء العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وكون مصر هي العمق الاستراتيجي للمنطقة، ومشيرًا كذلك إلى مساندة السلطنة لمصر في موقفها من ملف سد النهضة.

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