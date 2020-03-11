فنان شهير يتنبأ بفيروس كورونا قبل عامين.. وهذا ما حدث له

11 مارس 2020 - 12:47 م

من جديد، نشر الفنان الكويتي عبد الله بو شهري، مقطع فيديو له من داخل الحجر الطبي بالكويت بعد عودته من إيران منذ أيام، من أجل خضوعه لفحص طبي للتأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

ونشر عبد الله بو شهري عبر حسابه الشخصي بتطبيق سناب شات من داخل الحجر الطبي وهو يتحدث عن مسلسله الخطايا العشر الذي قدمه قبل عامين وتنبأت أحداثه بفيروس كورونا، وجسد شخصية الدكتور إبراهيم فيه.

وقال الفنان الكويتي: "تناول المسلسل الحديث عن مدينة انتشر فيها فيروس قاتل وهو ما اضطر الدول المجاورة لإرسال طواقم طبية للمساعدة".

وأضاف: "تفعيل الحجر الصحي على المدينة وتطويقها بجيش منعًا للدخول والخروج منها، مبينًا أن هناك مشاهد في هذا المسلسل تتشابه مع ما حدث في مدينة ميلان الإيطالية ومحاوطة الجيش لها خوفًا من انتشار ”كورونا“.

وتابع: "ما يجعلنا نضحك بالموضوع أن المسلسل عندما عُرض قبل عامين ودشن ناس علي السوشيال ميديا يقولون عبد الله رايح مدينة فيها فيروس.. لا يبه تكلموا عن الواقع، الحين اطلع أقلهم أن نفس الأحداث تصير". واختتم قائلًا: "الله يسهل الأمور ونلاقي علاج حق المرض، وأتمنى ما تكون نهاية ولا واحد فينا نفس نهاية الدكتور إبراهيم في المسلسل".