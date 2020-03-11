» قتل الزرافة البيضاء الوحيدة في العالم لهذا السبب

11 مارس 2020 - 12:31 م

قتلت الزرافة البيضاء الوحيدة في العالم هي ووليدها علي يد صيادين غير شرعيين في كينيا للتربح من لحومهما، ووجدت جيفتهما على هيئة هيكلين عظميين، في محمية في غاريسا في شمال شرقي كينيا، ما يعتبر ضربة لخطوات هائلة اتخذها المجتمع للحفاظ علي الأنواع النادرة والفريدة من نوعها، حسبما أعلنت جمعية محلية لحماية البيئة.

وأفاد مدير جمعية "إشاكبيني هيرولا" المحلية التي تدير المحمية، محمد أحمد النور، أن هذا يوم حزين للغاية بالنسبة لمجتمع إيجارة وكينيا ككل، لافتًا إلي أنهم المجتمع الوحيد الذي يعمل علي الحفاظ علي الزرافات البيضاء، معتبرا أنها خسارة طويلة الأمد وأنها ضربة في وجه التدابير التي اتخذها المجتمع للحفاظ علي الأنواع النادرة، كما أنها كانت مصدر للسياحة في المنطقة ".

جدير بالذكر أن الزرافة البيضاء كانت تعاني من حالة نادرة تسمي"الابيضاض" ناجمة عن عدم تصبغ خلايا الجلد ووجدت اهتماما عالميا عندما شوهدت في 2017 للمرة الأولي في المحمية الكينية عندما وضعت الصغيرين.