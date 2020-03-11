خلال ساعات .. القرار النهائي حول تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد

11 مارس 2020 - 12:31 م

كشف اتحاد الكرة المصري عن مصير مباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي من المقرر لها أن تقام يوم الغد الخميس في إطار مباريات الأسبوع الـ18 من عمر الدوري الممتاز، وذلك في إطار التهديدات التي تواجه المباراة بسبب حالة الطقس يومي الخميس والجمعة.

وقال وليد العطار في تصريحات تليفزيونية صباح اليوم الأربعاء إن اتحاد الكرة سيعلن القرار النهائي الخاص بمباراة الزمالك والاتحاد السكندري خلال ساعات اليوم الأربعاء.

وأضاف: "سنتواصل مع هيئة الأرصاد خلال ساعات من أجل معرفة حالة الطقس وإمكانية اقامة المباراة، وبعد ذلك سيتم إصدار القرار النهائي. وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من إقامة مباريات يوم غدٍ الخميس، بسبب توقع طقس أجواؤه شديدة الأمطار ورياح قوية.

ومن المقرر أن تقام غدًا، 4 مباريات في بطولة الدوري، الزمالك يلاقي الاتحاد السكندري، ونادي مصر يواجه الإنتاج الحربي، والمقاصة أمام أسوان، وحرس الحدود مع المصري، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ18.