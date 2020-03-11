» قرار عاجل من"السكك الحديدية" لمواجهة كورونا

11 مارس 2020 - 12:24 م

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الهيئة اتخذت كل الاحتياطات بالنسبة لفيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة النقل، ويتم عمل حملات توعية بالمحطات عن طريق الإذاعة الداخلية للمحطة، أو عن طريق الملصقات التي حصلنا عليها من وزارة الصحة؛ لتوعية الركاب بكيفية تجنب الإصابة بالفيروس المستجد.

وأضاف رسلان خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الأربعاء أن هناك شركة خدمات متكاملة تابعة للهيئة تقوم بعملية تطهير كاملة للقطارات قبل قيامها من المحطات وبعد وصولها في الورش الرئيسية، مع تعقيم المحطات بشكل مستمر، مع عمل ندوات تثقيفية داخل الورش لتوعية العاملين بتجنب هذا الفيروس.

وتابع: "أيضا هناك فرق عمال هندسة السكة متواجدين على الخطوط المفتوحة على مدار الساعة، مع تواجد القيادات والمستويات الإشرافية بالمحطات الرئيسية ومراكز التحكم للتدخل عند وجود أي ملاحظة، مع قيام قطار بديل قبل قيام القطارات للتعامل مع أي ملاحظات على السكة بسبب سوء الأحوال الجوية".