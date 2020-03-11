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طعن مصل وهو ساجد في مسجد بالإسماعيلية

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طعن مصلي وهو ساجد في مسجد بالإسماعيلية
طعن مصلي وهو ساجد في مسجد بالإسماعيلية
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عبد القادر وحيد

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مسجد

الإسماعيلية

النيابة العامة

طعن

الحركة

في واقعة غريبة أقدم أحد المواطنين بالإسماعيلية على طعن مصل أثناء سجوده في أحد مساجد الإسماعيلية.

وكان المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية قد أمر بحبس«أ. ف.» 50 عاما لاتهامه بمحاولة قتل محاسب وطعنه بسكين طعنة نافذة بالظهر أثناء سجوده في صلاة العشاء بأحد المساجد بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فقد أقدم المتهم على طعن المصلي،  بحجة عدم انتظامه في الصلاة وكثرة حركته .

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قام أثناء صلاة العشاء بطعن المجني عليه محاسب بإحدى شركات الاستثمار العقاري بطعنة نافذة بالظهر أثناء السجود، وفر هاربا من المسجد أثناء الصلاة.

على الفور تمكن فريق بحث بإشراف اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية والرائد مروان الطحاوي والنقباء أنور القاضي وشريف لطفي وكلاء المباحث من القبض على المتهم وبحوزته السكين المستخدم في الحادث.

وأمام النيابة العامة اعترف المتهم بقيامه بارتكاب الواقعة بحجة عدم انتظام المجني عليه في الصلاة، وتحركاته أكثر من مرة أثناء الوقوف في الصلاة ما جعل المتهم يريد أن يؤدب المجني عليه فقام بطعنه بالظهر أثناء السجود.

تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وإخطار النيابة العامة.

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