  • الأربعاء 11 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:33 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك

خلال ساعات .. القرار النهائي حول تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد

فيروس كورونا

فنان شهير يتنبأ بفيروس كورونا قبل عامين.. وهذا ما حدث له

طعن مصلي وهو ساجد في مسجد بالإسماعيلية

طعن مصل وهو ساجد في مسجد بالإسماعيلية

الدكتور أحمد عكاشة - أستاذ الطب النفسي

عكاشة عن عذاب القبر: "مفيش الكلام ده"

بن سلمان : أرامكو ستتجاوز 2 تريليون دولار

شاهد.. أرامكو: هذا التصرف مسيء وقلة احترام

وزير الري

وزير الري لإثيوبيا: "اللي بتعملوه ده لصالح مين"

هذا ما كانت تفعله "أم كلثوم" مع ضرّتها

هذا ما كانت تفعله "أم كلثوم" مع ضرّتها

صورة من الفيديو

جثث ملقاة على جانبي الشوارع بإيران وممنوع الاقتراب

كورونا في السعودية

بشري سارة بشأن فيروس كورونا القاتل

محمد صلاح

وسط حصار كورنا.. صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد

بالفيديو..

طلاق فنانة شهيرة بعد 5 أيام زواج

الصفحة الأخيرة

ليلي اسكندر
ليلي اسكندر
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

رانيا يوسف تثير الجدل بسبب "رائحتها"

#

فنانة شهيرة تستنجد بمتابعيها بعد غرق منزلها

#

علقة ساخنة لفنانة شهيرة .. والشرطة تقبض على زوجها

#

فنانة شهيرة تصدم الجميع بشكلها بعد عملية تكميم المعدة

زواج

ليلي إسكندر

كويتي

أثارت الفنانة اللبنانية، ليلى إسكندر، جدلاً واسعًا، وذلك بتصريحاتها عن حقيقة زواجها من شخص كويتي الجنسية، لخمسة أيام قبل زواجها للمرة الثانية من الممثل السعودي يعقوب الفرحان.

وأوضحت ليلى إسكندر، في لقاء لها مع برنامج "السندريلا" مع الإعلامي صالح الراشد على قناة "atv " الكويتية، أن زواجها الأول من رجل الأعمال الكويتي رائد العبكل، جاء بعد صداقة مستمرة حتى اليوم، وليست علاقة حب هي التي جمعتهما.

وأشارت نجمة ستار أكاديمي، إلى أن زواجها الأول استمرّ لمدّة خمسة أيام فقط ووقع بعدها الانفصال، قائلة: "ما اتفقنا وما مشي الحال".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مصرع طالب بالإعدادي صدمه قطار بالبحيرة
» عُمان تؤكد مساندتها لمصر في موقفها بقضية سد النهضة
» سرقة في زمن كورونا .. أوهما الضحية بتطهير المنزل
» بعيدًا من كورونا.. وفاة 12 شخصًا في إيران بسبب مشروبات كحولية
» قتل الزرافة البيضاء الوحيدة في العالم لهذا السبب
» برلماني يطالب بقانون حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية
» قرار عاجل من"السكك الحديدية" لمواجهة كورونا
» طلاق فنانة شهيرة بعد 5 أيام زواج
» الكويت.. تطور جديد في محاكمة صاحب مسابقة "أجمل سيقان"
» صدمة في الأهلي بعد إصابة نجمه بجزع في الكاحل
» رد غير متوقع من زينة على صورة لـ عمرو سعد.. والأخير يرد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح