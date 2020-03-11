» الكويت.. تطور جديد في محاكمة صاحب مسابقة "أجمل سيقان"

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وكالات - الدويني فولي

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محاكمة

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أجمل سيقان

ألغت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، حكما بحبس مواطن كويتي دعا إلى ”مسابقة أجمل سيقان“ وقضت بتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار (16,500 دولار).
وكانت ”الجنايات“ قد حكمت بسجن الكويتي المتهم مدة عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة مخالفة الآداب العامة بعد دعوته من خلال مقطع فيديو مصوَر إلى مسابقة لتصوير سيقان النساء.
وتعود القضية إلى مطلع شهر نوفمبر 2019، حين دعا المتهم من خلال مقطع فيديو إلى مسابقة لتصوير أجمل ”سيقان للنساء“، مقابل جائزة ذهبية (خلخال) لأجمل صورة.

وأثارت المسابقة آنذاك استياء وغضبا بين ناشطين في مواقع التواصل، ما دفع وزارة الداخلية لتتبع مقطع الفيديو والتحري عن هوية الشاب لاستدعائه، والتحقيق معه في المسابقة التي وُصفت بـ ”المنافية للعادات والتقاليد“.

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