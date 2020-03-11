عكاشة عن عذاب القبر: "مفيش الكلام ده"

11 مارس 2020 - 11:32 ص

أكد الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، أن هناك نوعين من الموت، أولهما "موت يعقبه يقظة وهو النوم"، والثانى "موت لا يعقبه يقظة، وهو الوفاة".

وأضاف "عكاشة" خلال حواره ببرنامج "التاسعة مساءً"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على الفضائية الأولى: "الوفاة عبارة عن إنسان نايم، والناس اللى بتقول عذاب القبر وغيره، مفيش حاجة بالشكل ده ومفيش الكلام ".

وتابع: "هناك عدة أمزجة للإنسان، أبرزها القلق الدائم، والمتعصب، والمتشائم، أو النكدى، معقبًا: "خالاتنا وأمهاتنا أيام زمان، كانوا يذهبوا للعزاء أكثر من الأفراح، القدماء المصريين كانوا غاوين نكد الخميس الأسود والأربعين يوم".

وواصل حديثه قائلاً: "المرأة منطقية وعاطفية أكثر من الرجل، ومتميزة في كل شيء، لكن الرجل منطقيته أكثر من عاطفته".