الفحوصات تكشف حقيقة إصابة "كوكا" بكورونا

11 مارس 2020 - 11:28 ص

أعلن نادي أوليمبياكوس اليوناني، المحترف في صفوفه، أحمد حسن كوكا، عن نتائج الاختبارات الطبية التي خضع لها جميع أعضاء فريق كرة القدم، لفحص فيروس كورونا.





وخضع جميع لاعبي الفريق اليوناني بمن فيهم أحمد حسن كوكا إلى الاختبار، وذلك بعد إعلان رئيس النادي، إيفانجيلوس ماريناكيس، عن إصابته بالفيروس.







ونشر النادي بيانًا رسميًا يشير فيه إلى أن جميع الاختبارات جاءت سلبية، حيث جاء نص البيان على النحو التالي: "يعلن أوليمبياكوس أنه بعد الاختبارات الطبية المطلوبة جميع أعضاء فريق كرة القدم (اللاعبين والمدربين والموظفين الطبيين والفنيين في الفريق) ، وكذلك جميع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين، جاءت جميع النتائج سلبية لفيروس كورونا-COVID-19".





وانضم أحمد حسن كوكا إلى نادي أولمبياكوس في موسم الانتقالات الشتوية الماضي، وسجل 4 أهداف في شباك كل من بانيونيوس وأتروميتوس في بطولة الدوري بجانب لاميا وباوك سالونيكا في الكأس

