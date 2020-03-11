» البحرين تعلن تسجيل 77 إصابة جديدة بكورونا

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وكالات - الدويني فولي

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سوريا

مدرب

نبيل معلول

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء أنها سجلت 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين مواطنين تم إجلاؤهم من إيران على متن طائرة هذا الأسبوع.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة لدى سلطات الصحة في البحرين إلى 189 حالة حتى الآن ومن بينهم 30 شخصًا تعافوا.

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