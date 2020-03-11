» البحرين تعلن تسجيل 77 إصابة جديدة بكورونا

11 مارس 2020 - 11:13 ص

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء أنها سجلت 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين مواطنين تم إجلاؤهم من إيران على متن طائرة هذا الأسبوع.



