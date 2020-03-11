خطة "التموين" للاستعداد لشهر رمضان المبارك

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شهر رمضان

عقد الدكتور  على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أولى اجتماعاته مع كبرى شركات الموردين والمنتجين للسلع الغذائية برعاية الاتحاد العام للغرف التجارية، وقد شارك فى الاجتماع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكبار موردي ومنتجي السلع الغذائية ومنها (الزيوت، الألبان ومنتجاتها، البقوليات، اللحوم والدواجن) من القطاع الخاص.

وقد تم مناقشة وبحث استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان المعظم والاتفاق على إقامة معارض اهلا رمضان بكافة المحافظات اعتباراً من الشهر القادم، كما تم وضع تصور لخريطة وأماكن مجهزة لإقامة المعارض والشوادر الخاصة بعرض وبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة.

وأكد المصيلحي الدور المهم للاتحاد العام للغرف التجارية فى التنسيق مع وزارة التموين لإقامة هذه المعارض وزيادة المعروض من السلع تأسيساً على الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص.

كما ستتواجد الشركة القابضة للصناعات الغذائية بقوة في معارض اهلا رمضان ممثلة فى شركاتها التابعة وخاصة شركات الزيوت وشركات السلع الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية وغيرها من الشركات التابعة والتي ستوفر أماكن تابعة لها لإقامة معرض اهلا رمضان.

وقد تم الاتفاق على زيادة وتكثيف المعروض من السلع سواء في المعارض او المنافذ الثابتة او المتحركة وعمل مجموعة كبيرة من التخفيضات فى الأسعار من جانب شركات القطاع العام والخاص بهدف تلبية كافة احتياجات المواطن من السلع وتوفيرها بأسعار وكميات مناسبة.

وشدد المصيلحي على أن الوزارة ستعقد سلسلة من الاجتماعات بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية تشمل السلاسل التجارية وغيرها من القطاعات ذات الصلة.


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