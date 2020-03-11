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بعد إصابتها بـ"كورونا".. أول تعليق من وزيرة الصحة

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وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريز
وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريز
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متابعات- أمينة عبد العال

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وزيرة الصحة

بريطانيا

كورونا

دونت وزيرة الصحة البريطانية، نادين دوريز، علي صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات"تويتر" لتعبر عن امتنانها وشكرها لجميع من اطمأنوا عليها بعد إعلان إصابتها بفيروس"كورونا" المستجد.

وكتبت في تدوينتها التي نشرتها "المصري اليوم":" شكرا علي التمنيات الطيبة لكني آمل إلا أكون في أسوأ حالاتي الآن أنا أكثر قلقا بشأن أمي التي تقيم معي بعدما بدأ معها السعال اليوم، سوف تجري التحاليل غدا، للحفاظ علي الأمان يجب غسل الأيدي ".

جدير بالذكر أن مسئولو الصحة في بريطانيا أعلنوا أمس ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة إلى 6 حالات، ووصل عدد الأشخاص المصابين بالفيروس إلي 373 حالة.


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