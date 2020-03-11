» تصل للسيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق

11 مارس 2020 - 10:40 ص





حذرت إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من حالة شديدة من التقلبات الجوية تؤثر على كل أنحاء الجمهورية، موضحة أن التقلبات الجوية تبدأ الخميس وتنتهي السبت.



وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم، بأنه سيكون هناك أمطار شديدة الغزارة على المناطق الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة ومدن القناة، وتصل إلى حد السيول على منطقة خليج السويس، وعلى بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وعلى بعض المناطق من جنوب الصعيد، وسيناء.



وتابعت:"الأمطار ستكون متواصلة بداية من الخميس وحتى السبت؛ ما يؤدي إلى تراكم المياه في الشوارع، لافتة إلى أن الأرصاد أرسلت بيانها لكافة الجهات المعنية، وبناء على ذلك تم تعليق الدراسة يوم الخميس".

