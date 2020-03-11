وسط حصار كورنا.. صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد

11 مارس 2020 - 10:38 ص

عشاق الكرة العالمية على موعد جديد مع المتعة والإثارة فى أقوى البطولات الأوروبية، فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات جولة دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا بمواجهتين قويتين.





ويحل أتلتيكو مدريد ضيفاً على ليفربول فى ملعب «الآنفيلد»، فيما يصطدم بوروسيا دورتموند مع مضيفه باريس سان جيرمان على ملعبه «حديقة الأمراء»، مع غياب الجماهير عن ذلك اللقاء كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا.





وفاز أتلتيكو مدريد بهدف نظيف فى مباراة الذهاب فى «واندا ميتروبوليتانو»، ليصبح بذلك التعادل كافياً له أو حتى الخسارة بأى نتيجة بفارق هدف أكبر من (1-0)، ويكون الريدز أمام فرصة واحدة للتأهل وهى الفوز بفارق هدفين.







وتصعب الغيابات من موقف ليفربول فى مباراة أتلتيكو مدريد فى إياب دور 16 من دورى أبطال أوروبا، فالفريق سيفتقد أحد أهم الأعمدة وهو الحارس أليسون بداعى الإصابة، كما أن وضع هندرسون يبقى تحت الشك، وسيفتقد الريدز أيضاً شاكيرى وكلاين للإصابة.





وسيدفع كلوب بالحارس الثانى أدريان بدلاً من البرازيلى، وسيتكون الدفاع من الرباعى آرنولد وجوميز وفان دايك وروبرتسون، وسيعتمد الألمانى على فينالدوم وفابينيو وتشامبرلين فى الوسط، وفى الهجوم لا غنى عن الثلاثى القوى صلاح ومانى وفيرمينيو.







من جانبه، سيزور بوروسيا دورتموند الألمانى ملعب حديقة الأمراء فى نفس اليوم حيث سيحاول صاحب الأرض بقيادة المدرب توماس توخيل، تعويض تأخره ذهاباً (1-2). وسيفتقد بى إس جى فى معركة الإياب جماهيره التى استمتعت الأربعاء الماضى باستعراض رائع فى مباراة نصف نهائى كأس فرنسا بعدما حسم الفريق تأهله للنهائى بفوزه (5-1) على ليون، فى انتصار تألق فى صناعته كيليان مبابى بثلاثية، وذلك خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

