» بعد جرائم جنسية.. منتج شهير ينتظر سجنا بـ 29 عاما

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واينستين

عقوبة تصل إلى السجن 29 عاما ينتظرها المنتج الهوليوودي السابق، هارفي واينستين، عندما يحكم عليه قاض في نيويورك اليوم الأربعاء، بعد أسبوعين من إدانته بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وسينقل المنتج الشهير (67 عاما)  من سجن جزيرة ريكرز الشهير إلى محكمة مانهاتن الجنائية لمعرفة مصيره في جلسة تبدأ الساعة الـ 9,30 صباحا الـ(13,30 بتوقيت غرينتش).


وأدين واينستين بارتكاب فعل جنسي إجرامي من الدرجة الأولى والاغتصاب من الدرجة الثالثة في الـ24 فبراير الماضي في حكم أشادت به حركة مي تو، وفي رسالة ما قبل صدور الحكم، طلب الإدعاء من القاضي جيمس بيرك النظر في 36 إدعاء آخر تتعلق بالإيذاء والتحرش الجنسي ضد واينستين تعود إلى سبعينيات القرن الماضي ولم تكن جزءا من المحاكمة.


وطلب فريق دفاع المنتج السابق الحد الأدنى من العقوبة معتبرين أنه على القاضي أن يأخذ في الاعتبار إنجازات واينستين كفائز بجائزة الأوسكار مرات عدة، وكتب المحامون في رسالة موجهة إلى بيرك ”قصة حياته وإنجازاته وصراعاته الملحوظة ويجب عدم تجاهلها بشكل كلي بسبب حكم هيئة المحلفين“.


وأوضحوا أن أي عقوبة تتجاوز خمس السنوات وراء القضبان ستعني عقوبة السجن مدى الحياة لواينستين الذي يبلغ من العمر 68 عاما الأسبوع المقبل، كما لفت المحامون إلى أن المنتج هو والد لخمسة أولاد أصغرهم لم يبلغ من العمر عشر سنوات بعد.


ولم يشهد واينستين منتج فيلم ”بالب فيكشن“ خلال محاكمته وليس من المعروف ما إذا كان سيتوجه إلى القاضي الأربعاء.


وبعد إدانته، أمضى واينستين عشرة أيام في المستشفى بعد اشتكائه من آلام في الصدر، وتم نقله إلى سجن ريكرز السيئ السمعة الذي احتجز فيه سيد فيشوس من فرقة ”سكس بيستلز“ ومغني الراب توباك شاكور، الخميس في انتظار النطق بالحكم.


ومن المتوقع أن يسجن واينستين خارج نيويورك ومن المرجح أن ينقل لاحقا إلى لوس أنجلوس حيث يواجه تهما بارتكاب جرائم جنسية أخرى.

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