» الإمارات.. وفاة طفلة بعد ابتلاعها كميات كبيرة من الفيشار

11 مارس 2020 - 10:27 ص

واقعة مؤسفة شهدتها الإمارات، حيث توفيت طفلة تبلغ من العمر 14 شهرا، أمس الثلاثاء، في إمارة رأس الخيمة اختناقا بعد ابتلاعها كميات كبيرة من الفيشار مرة واحدة علقت في مجرى التنفس.





ووصلت الطفلة إلى المستشفى في حالة وفاة بعد انقطاع التنفس، إذ حاول الفريق الطبي إجراء عملية إنعاش وإخراج الفشار من حلقها إلا أنها كانت متوفاة، حسب صحيفة الإمارات اليوم.



