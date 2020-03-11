سيد علي: كورونا اللي عندنا من النوع الحلو

11 مارس 2020 - 10:09 ص

عقب الإعلامي سيد علي، على ظاهرة انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا:"العالم كله يتحدث عن فيروس كورونا، مطالبا بعدم التهوين أو التهويل في الأزمة".



وأضاف "علي" خلال برنامجه "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "السنة اللي جاية هنضحك على بعض بسبب كورونا، أنا مش مقتنع بالضجة اللي معمولة حول كورونا، وفي كلام حولين أن ما يحدث مؤامرة وحرب بيولوجية وراء انتشار فيروس كورونا".



وتابع: "الصين أعلنت أنها توصلت لعلاج لفيروس كورونا، وهيجي يوم علينا نكتب أن العالم أجبر الناس على الخوف وعمل احتياطات وده مش غلط ده صح،معقبا: "فيروس كورونا اللي كل الناس بتكلم عنه في بلدنا نوع حلو من البسكوت وكرهتونا فيه، وعلينا الحذر وليس الهلع والخوف الشديد".

