سيد علي: كورونا اللي عندنا من النوع الحلو

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الحدث اليوم

سيد علي

كورونا

عقب الإعلامي سيد علي، على ظاهرة انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا:"العالم كله يتحدث عن فيروس كورونا، مطالبا بعدم التهوين أو التهويل في الأزمة".

وأضاف "علي" خلال برنامجه "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "السنة اللي جاية هنضحك على بعض بسبب كورونا، أنا مش مقتنع بالضجة اللي معمولة حول كورونا، وفي كلام حولين أن ما يحدث مؤامرة وحرب بيولوجية وراء انتشار فيروس كورونا".

وتابع: "الصين أعلنت أنها توصلت لعلاج لفيروس كورونا، وهيجي يوم علينا نكتب أن العالم أجبر الناس على الخوف وعمل احتياطات وده مش غلط ده صح،معقبا: "فيروس كورونا اللي كل الناس بتكلم عنه في بلدنا نوع حلو من البسكوت وكرهتونا فيه، وعلينا الحذر وليس الهلع والخوف الشديد".

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