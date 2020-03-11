الصين.. وصلات رقص للطواقم الطبية بعد تعافي المرضى

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وصلات رقص للطواقم الطبية بالصين
وصلات رقص للطواقم الطبية بالصين
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عبد القادر وحيد

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رقص

تعافي المرضى

الطواقم الطبية

انتشر مقطع فيديو يظهر سعادة الطواقم الطبية في الصين بعد تعافي المرضى من فيروس كورونا المستجد الذي ضرب البلاد.

وظهر الفيديو الطواقم الطبية وهم يرقصون، فرحا للاحتفال بتعليق الأعمال بعد تعافي جميع المرضى في بعض المستشفيات المؤقتة.

وتفاعل رواد تويتر مع مقطع الفيديو بالقول: "مبروك للصين هذا الإنجاز والجهود الجبارة التي بذلت في احتواء فيروس كورونا.. تستحق الشكر والثناء على ذلك".

وعلق آخر : "كم أحترمكم ...شعب نشيط ملتزم وفعلا تعاملتم مع الأزمة بحرفية ومهنية وإتقان منقطع النظير".

كئانت منظمة الصحة العالمية قد أشادت بالإجراءات التي اتبعتها الصين في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد إغلاقها مستشفى ووهان بؤرة الفيروس صباح أمس.

وأقرت المنظمة نجاح جهود بكين في احتواء الفيروس، بناء على الأرقام التي أعلنتها بكين مؤخراً، وذلك بفضل نهج "القوة الصارمة" رغم مضاعفاته السلبية. 

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