» أمطار ورياح.. تعرف على حالة الطقس اليوم

11 مارس 2020 - 10:00 ص

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء سيشهد حالة غير مستقرة عن الأيام السابقة حيث يكون الطقس دافئا نهارا ليكون شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة ونشاط الرياح يكون ما بين المعتدل إلي المتوسط.

وأضافت الهيئة في البيان الذي نشرته" صدي البلد" أن سواحل البلاد ستشهد طقسا معتدلا نهارا باردا ليلا والأمطار ما بين خفيفة إلي متوسطة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما تكون علي شمال وجنوب الصعيد حارة نهارا شديدا لبرودة ليلا وتنعدم فرص سقوط الأمطار .

أما عن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلي مترين، والبحر الأحمر تكون الحالة معتدلة و ارتفاع الموج يكون من متر ونصف إلي مترين.

وتكون درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة 25/12

الإسكندرية 24/13

بورسعيد 22/14

رفح 20/10

كاترين 26/11

شرم الشيخ 31/17

الغردقة 29/16

بني سويف 31/14

المنيا 31/14

أسوان 34/17

الوادي الجديد 33/16

حلايب 31/18