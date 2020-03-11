» فيديو يكشف معرفة سلطات مطار جدة إصابة مصري بفيروس كورونا

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وكالات-الدويني فولي

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فيروس كورونا

نشرت قناة "العربية"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، فيديو مصور سلطت الضوء فيه على كيفية فحص المسافرين والواصلين في مطار الملك عبد العزيز بجدة، لاكتشاف الإصابات المحتملة بفيروس كورونا.

وشرح أحد المسئولين بالمطار أن سلطات المطار تعتمد بالأساس على الكاميرات الحرارية لاكتشاف الإصابات المحتملة.

وقال المسئول إن المسافرين يمرون أمام عدسة الكاميرا، المتصلة بجهاز حاسب آلي يعمل على قياس وتحليل درجة حرارة المسافر.

وتابع المسئول أن درجة الحرارة العالية لدى أي شخص تجعل لون بشرته على شاشة الحاسب أقرب إلى طيف باللون الأحمر، ومن ثم يتم حجزه للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا إلى أن يتم فحصه بشكل دقيق والتأكد من إصابته أو خلوه من الفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، في السعودية إلى 21.

وقالت وزارة الصحة السعودية على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد "کوفيد- 19" لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، قادما من نيويورك متجها إلى القاهرة عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة، ورصدت كاميرات الرقابة الصحية الحرارية ارتفاعا في درجة حرارة المريض.

وأعلنت الوزارة أنه تم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة.

وكان الراكب موجودًا في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ14 يومًا السابقة لقدومه إلى مطار جدة، وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجلة لفيروس کورونا الجديد داخل المملكة 21 حالة.


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