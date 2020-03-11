» من الإسباجيتي والبيض لكباري وجسور ومبان..أصل الحكاية

11 مارس 2020 - 09:47 ص

تحت شعار "المعرفة ليست لها قيمة ما لم تمارسها" بذل طلاب كلية "هندسة المطرية" التابعة لجامعة حلوان أقصى جهودهم ليبهروا الجميع بأناملهم المبدعة وعقلهم المستنير، بوسائل بسيطة للغاية يقومون بتنفيذ مشاريع هندسيه إبداعية، ليوثقوا بها أحلامهم وأفكارهم ورؤيتهم الإنشائية.

وينفرد طلاب كلية هندسة المطرية بتصميم منشآت مضادة للصورايخ والزلازل، وبسبب رد الفعل المبهر لكل الناس وكل من رأى المشاريع وأبدى اهتمامه وإعجابه وتقدم بالمساعدة، حيث كانت هذه الأسباب بمثابة الدافع الأكبر لهؤلاء الطلبة للاستمرار والعمل على إخراج المزيد من الإبداع.

تقام للعام الخامس على التوالي بعد مشاركة أكثر من 1000 طالب و 4 جامعات في الموسم السابق، ولهذا فيتوسع النطاق هذا العام ليشارك فيها جامعات على مستوى الجمهورية بأكملها وليس محافظة القاهرة فقط.

يذكر أن لجامعة حلوان ورئيس الجامعة ماجد نجم دور كبير في اهتمامه ورعايته بهذه المسابقة التي تم تأسيسها من خلال د. محمد حلمي استاذ التحليل الإنشاني بقسم مدني كلية هندسه المطرية و بدعم كامل من عميد الكلية أ.د محمد حسنين ربيع حرصا منهم على نهضة التعليم و البحث العلمى .











وتندرج عدة مسابقات تحت هذا الحدث الضخم، المسابقة الأولى : عبارة عن جسر الإسباجتي وهو كوبري يتم تصنيعه من أعواد المكرونة الإسباجتي دور الطالب في تنفيذ الكوبري بتصميم يجعله أخف وزنا وأيضًا أكثر قدرة على التحمل ليتمكن 1 كجم من المكرونة من مقاومة أحمال تزيد عن 100 كجم.

المسابقه الثانية: خاصه بالفرقة الأولى أيضًا وهي مسابقة عامة يقوم فيها الطلبة بعمل ماكيت لمشروع جديد أو فكرة مبتكرة أو حل لمشكلة موجودة في الواقع مثل كوبري الملك سلمان الرابط بين مصر والسعودية ومباني وكباري مقاومه للزلازل.

المسابقه الثالثة: هي Egg protection device عبارة عن محاكاة لتصميم وتنفيذ منشأ عسكرى يحتوى على مواد حساسة كالمتفجرات والمنشأ يتم التعبير عنه بـ frame خرسانى بأبعاد محددة لحماية بيضة (تمثل المتفجرات داخل المبنى) من الكسر بفعل أحمال مفاجئة من ارتفاعات مختلفة، والتي تعبر عن هجمات الصواريخ المتكررة على المبنى.

المسابقة الرابعة والأخيرة: خاصة بالزلازل وتقوم فكرتها على تصميم المباني بارتفاعات محددة وعدد أدوار محدد باستخدام المكرونة الأسباكتي لتصمد أكبر مدة ممكن تحت تأثير الزلزال دون انهيار.

وقد نظمت المسابقة تحت إشراف الدكتور محمد حلمى مؤسس المسابقة وأستاذ التحليل الأنشائى بالكلية وبدعم كامل من أ.د ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و أ.د محمد حسنين ربيع عميد الكلية حرصا منهم على نهضة التعليم والحث على البحث العلمى.