تامر أمين: "البلد دي ماشية بستر ربنا"

11 مارس 2020 - 09:47 ص



عرض الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو يرصد تداول المواطنين لزجاجة مياه للشرب أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة قبل إجراء تحليل فيروس "كورونا".



وعقب "أمين"، من خلال برنامج "أخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، علي الفيديو ، قائلا: "بنشرب كورونا قبل التحليل، حاجة غريبة، بيعدي نفسه قبل ما يحلل ".



وأضاف: "زجاجة مياه لفت علي أمة لا إله إلا الله، إنتوا بتعملوا إيه؟، للدرجة دي الاستهتار وصل بينا أنه ولا فارق ، ربنا بس هو اللي بيسترها من غير ستر ربنا كان زمانا في وضع تاني بسبب السلوكيات الخرافية حقيقي البلد دي ماشية بستر ربنا".

