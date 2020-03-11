شاطئ لمدخني الشيشة للجنسين بدولة خليجية

11 مارس 2020 - 09:37 ص

عقب قرارات بمنع المقاهي بالكويت من تدخين الشيشة، تحول شاطئ إنجفة بالكويت، إلى موقع ممتاز للمدخنين من النساء والرجال.

وكان مجلس الوزراء في الكويت قد قرر إغلاق المقاهي، بسبب كورونا.

كما قررت وزارة الصحة الكويتية، منع الشيشة في جميع المقاهي خلال الوقت الراهن، كإجراء احترازي لتجنب تفشي فيروس كورونا.

ووجهت الصحة الكويتية منع جميع المقاهي من تداول النرجيلة - الشيشة- في الوقت الراهن، حتى تقييم الوضع الصحي داخل البلاد.







