داعية: "ظهور كورونا ليس له علاقة بالقيامة"

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شريف عامر

ام بى سى مصر

مبروك عطية

أكد الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن ظهور علامات اقتراب الساعة ليس معناها قيامها في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الله قال في كتابه عن يوم القيامة، أنها أمر محسوم.

وأبدى "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر ،دهشته ممن يسألون عن موعد قيام الساعة، متسائلا: "أنتم بتدوروا على يوم القيامة ليه، معقبا :"أقول للمهتمين بيوم القيامة اسألوا عما تعملون في دنياكم، ولا تسألوا عن الساعة".

وتابع: "من مات قد قامت قيامته، لافتا إلى أن النبي عندما سئل عن الساعة، كان رده على السائل "ماذا أعددت لها"، منوها بأن ظهور كورونا والأوبئة ليس معناه قيام الساعة".

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