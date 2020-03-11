  • الأربعاء 11 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:36 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هذا ما كانت تفعله "أم كلثوم" مع ضرّتها

هذا ما كانت تفعله "أم كلثوم" مع ضرّتها

كورونا في السعودية

بشري سارة بشأن فيروس كورونا القاتل

محمد صلاح

وسط حصار كورنا.. صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد

راقصة تكشف المسكوت عنه مع " شاكوش"

راقصة تكشف المسكوت عنه مع "شاكوش"

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "البلد دي ماشية بستر ربنا"

وصلات رقص للطواقم الطبية بالصين

الصين.. وصلات رقص للطواقم الطبية بعد تعافي المرضى

سيد علي

سيد علي: كورونا اللي عندنا من النوع الحلو

«أرامكو» تنفي شراء مصفاة نفط أمريكية

عاجل.. أرامكو تتلقى توجيها من الحكومة السعودية

آبي أحمد

صورة لرئيس وزراء إثيوبيا وزوجته في غرفة النوم..ومعاقبة هؤلاء

القرآن الكريم

علي جمعة : القرآن لا يحرس النائم.. لهذا السبب

علي جمعة : القرآن لا يحرس النائم.. لهذا السبب

الصفحة الأخيرة

القرآن الكريم
القرآن الكريم
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

عاش على طعام الكلاب شهرًا لهذا السبب

#

القبض على زوجة شقيق البشير لهذا السبب

#

تأجيل دفن «بن علي» لأجل غير مسمى.. لهذا السبب

#

جماهير الريال تنقلب على زيدان.. لهذا السبب

علي جمعة

إذاعة القرآن الكريم

القران

حسم الدكتور على جمعة، الجدل الدائر حول صحة النوم على إذاعة القرآن الكريم، حيث يشعر البعض بالراحة أثناء نومهم، موضحًا أن القرآن لا يحرس النائم ولكن تحرسه أدعية وردت بالسُنة النبوية.

وأجاب "جمعة" على سؤال "ما مدى صحة أو عدم صحة فتح محطة القرآن الكريم في الراديو أثناء النوم؟"، قائًلا: إنه لا يصح إبقاء البث الإذاعي لمحطة القرآن الكريم مفتوحًا أثناء النوم، مشيرًا إلى أن القرآن لا يحرس النائم ولكن تحرسه أدعية وردت بالسُنة النبوية، وذلك لأنه يجب الاستماع للقرآن والإنصات له إذا قرئ، فهذا ما يأمر به الله تعالى، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» الآية 204 من سورة الأعراف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أمريكي يوثق رحلته العلاجية من كورونا داخل مصر
» تصل للسيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق
» الإمارات.. وفاة طفلة بعد ابتلاعها كميات كبيرة من الفيشار
» رقم قياسي في انتظار مدرب الأهلي في موقعة سموحة
» بعد جرائم جنسية.. منتج شهير ينتظر سجنا بـ 29 عاما
» فيديو يكشف معرفة سلطات مطار جدة إصابة مصري بفيروس كورونا
» أمطار ورياح.. تعرف على حالة الطقس اليوم
» لينا الفيشاوي تثير الجدل من جديد.. بهذه الصورة
» من الإسباجيتي والبيض لكباري وجسور ومبان..أصل الحكاية
» إصابة أول فنان بالعالم بـ"كورونا".. هذه التفاصيل
» وكيل أحمد فتحي: علامة استفهام على ما يحدث مع اللاعب داخل الأهلي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:10 م

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح