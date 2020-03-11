علي جمعة : القرآن لا يحرس النائم.. لهذا السبب

حسم الدكتور على جمعة، الجدل الدائر حول صحة النوم على إذاعة القرآن الكريم، حيث يشعر البعض بالراحة أثناء نومهم، موضحًا أن القرآن لا يحرس النائم ولكن تحرسه أدعية وردت بالسُنة النبوية.

وأجاب "جمعة" على سؤال "ما مدى صحة أو عدم صحة فتح محطة القرآن الكريم في الراديو أثناء النوم؟"، قائًلا: إنه لا يصح إبقاء البث الإذاعي لمحطة القرآن الكريم مفتوحًا أثناء النوم، مشيرًا إلى أن القرآن لا يحرس النائم ولكن تحرسه أدعية وردت بالسُنة النبوية، وذلك لأنه يجب الاستماع للقرآن والإنصات له إذا قرئ، فهذا ما يأمر به الله تعالى، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» الآية 204 من سورة الأعراف.