وزيرة الصحة عن تعليق الدراسة: "مش عايزين سخافات"

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خالد أبو بكر

كورونا

أون إي

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن جميع التحاليل العشوائية التي قامت بها الوزارة بعد ظهور بعض الحالات على أحد المراكب النيلية بالأقصر وأسوان كانت سلبية.

 وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية"أون إي"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن مصر من الدول التي تتميز بالإصابات المنخفضة حتى الآن، مشددة على ضرورة الالتزام بإرشادات وزارة الصحة الخاصة بالوقاية بكورونا.

وتابعت:"لا توجد حاجة لإغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا، إذا كانت هناك ضرورة لإغلاق المدارس فلن نتأخر، معقبة: "بلاش اللجوء إلى السخافات في هذه الأزمة من خلال المكالمات العشوائية، الدولة مش عايزة سخافات ".

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