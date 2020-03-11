الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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متابعات- أمينة عبد العال

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل الدولار في المعاملات الصباحية استقرارا ملحوظا بعد ارتفاعه في المعاملات الصباحية أمس، حيث سجل 15.71 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه، وسجل الدولار في بنك مصر15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.

كما سجل في البنك التجاري الدولي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.


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