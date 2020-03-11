تطور مثير في إصابة ترامب بـ"كورونا": فحصه طبيب البيت الأبيض

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بعد نفي البيت الأبيض أمس خضوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأية فحوصات طبية ، خرج الأخير وأعلن أنه استدعى طبيبه الخاص للكشف عليه.

وقال "ترامب" في تصريحات له: استدعيت طبيب البيت الأبيض الخاص بي للكشف عليّ .. لا أشعر بأعراض فايروس كورونا ، ولم أجري التحاليل الخاصة به .. أشعر بحالة جيدة جدا.

و وكان ترامب صافح النائب دوغ كولينز من جورجيا الأسبوع الماضي، وسافر مع النائب مات غايتس من فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية الأولى، الاثنين. واللذان أعلنا دخولهما الحجر الصحي بعد أن أعلنا لقاءهما بشخص مصاب بالفيروس. بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي".

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