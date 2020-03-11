رسميا .. السعودية تتهم هذه الدولة بمحاولة نشر "كورونا" في أرضها

11 مارس 2020 - 05:59 ص

انتقد بيان يخص مجلس الوزراء السعودي قيام دولة إيران بإدخال مواطنين سعوديين إلى أرضها دون ختم جواز سفرهم في وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ووصف هذا السلوك بأنه سلوك غير مسؤول.

وأكد المجلس خلال اجتماع، اليوم، على أن السلوك الإيراني يشكل خطرا صحيا يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة وما تسببه ذلك من تفشي الإصابة بالفيروس، حسبما أفادت "روسيا اليوم"، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية.