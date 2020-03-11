وكيل رمضان صبحي يهاجم الأهلي ويكشف مفاجأة مدوية عن إصابته

11 مارس 2020 - 05:55 ص

ألمح نادر شوقي - وكيل أعمال رمضان صبحي - إلى مماطلة مسئولي الأهلي في إعلان الإصابة الحقيقية له ، وربط ذلك بسعره وتجديد إعارته.



وقال "شوقي" في تصريحات تلفزيونية: رمضان لاعب كبير وهو على قوة فريق إنجليزي ولابد من إعلان إصابته ومدة غيابه بدقة حتى لا يقلق ناديه الإنجليزي ونضطر للسفر هناك لفحصه وطمأنتهم عليه.



وأضاف: إثارة الشك في جاهزية رمضان صبحي يضر بالأهلي مستقبلا ، وسألني مسئولو هدرسفيلد؟ هل ما يقال صحيح؟ ولماذا لا يلعب رمضان





واستدرك: رمضان سيكون جاهزا بشكل تام خلال 6 أيام.

