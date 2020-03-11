"الصحة": مغادرة 48 أجنبيا لبلادهم من"الباخرة الموبوءة"

11 مارس 2020 - 12:30 ص

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن مغادرة 48 أجنبيا كانوا متواجدين على متن إحدى البواخر النيلية بمحافظة الأقصر، إلى بلادهم، مساء الثلاثاء، كما سيغادر 35 أجنبيا آخرين إلى بلادهم صباح الأربعاء.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أن هؤلاء الأجانب غادروا محافظة الأقصر إلى بلادهم بعد متابعة حالتهم الصحية والتأكد من سلبية نتائج تحاليلهم لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وبناء على طلب دولهم للعودة إلى بلادهم واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وأكد مجاهد عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.



وأشار إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورا، بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

