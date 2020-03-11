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وزيرة الصحة البريطانية

صحيفة تكشف: إصابة وزيرة الصحة البريطانية بـ"كورونا"

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صحيفة تكشف: إصابة وزيرة الصحة البريطانية بـ"كورونا"

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وزيرة الصحة البريطانية
وزيرة الصحة البريطانية
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المصريون ووكالات

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ذكرت صحيفة تايمز أوف لندن، يوم الثلاثاء، أن? ?الأطباء شخصوا حالة وزيرة الدولة لشئون الصحة في بريطانيا بأنها تعاني من الإصابة ب فيروس كورونا ، وكانت الوزيرة قد شعرت بإعياء يوم الجمعة.
وقالت الصحيفة، إن دوريس التي تخضع حاليا للعزل والرعاية الطبية، كانت قد اجتمعت مع مئات الأشخاص في البرلمان الأسبوع المنصرم، كما حضرت استقبالا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

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