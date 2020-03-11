ارتفاع الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 66 شخصا

11 مارس 2020 - 12:10 ص

ارتفع عدد حالات الإصابة ب فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في إسرائيل إلى 66 شخصًا.



وأعلنت وزارة الصحة ال إسرائيل ية أن المصاب رقم 66 توجه إلى إسبانيا الشهر الماضي، وعاد منها في الثاني من الشهر الجاري، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" ال إسرائيل ية.



وأفاد الجيش ال إسرائيل ي بأنه حتى الآن أصيب جنديان بالفيروس، ووفقًا لتقرير الصحيفة.



كانت وزارة الصحة ال إسرائيل ية قد طالبت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء السائحين بالمغادرة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك ضمن قيامها باتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة لوقف انتشار فيروس كورونا .



وأفادت الوزارة بأنه "سيتم منح وقت للسائحين الموجودين في إسرائيل للمغادرة بطريقة منظمة خلال الأيام القادمة"، إلا أنها لم تحدد موعدًا لذلك.

