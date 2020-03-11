» وزيرة الصحة: "زعلانة جدًا من الناس بسبب هذا الأمر"

11 مارس 2020 - 12:00 ص

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك إجراءات وقائية جيدة في جميع المطارات والموانئ، معلنة عن وصول أول دفعة للكواشف السريعة عن فيروس «كورونا» غدًا والتي تُظهر الإصابات بالفيروس خلال 30 دقيقة فقط.



وتابعت «زايد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» يوم الثلاثاء، قائلة: «بزعل جدًا من الناس اللي بتقول إن عندنا إصابات بكورونا وبنبخي»، مؤكدةً أن هذا غير صحيح.

