تطورات مثيرة بشأن الشاب صيني ضحية التنمر على "الدائري"

قالت الإعلامية الصينية، فيحاء وانغ، إنها التقت الشاب الصيني الذي تعرض للتنمر وسط الطريق الدائري بالقاهرةز



وقالت في فيديو عبر صفحتها: «مساء الخير أصدقائي الأعزاء،التقيت مع الشاب الصيني الذي تعرض للتنمر بسبب كورونا وسط الطريق الدائري بالقاهرة، حيث عبر العديد من الأصدقاء المصريين عن اعتذارهم عن ما حدث، نحن إخوان في الإنسانية وكان هذا النوع من الظواهر نادرا، ندعو الجميع إلى الوقوف معا من أجل مكافحة الفيروس والحفظ من كل سوء وشر».

