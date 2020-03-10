» تفاصيل مثيرة بشأن خطوبة مطرب "بنت الجيران" الراقصة جوهرة

ظهرت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ«جوهرة» مع مطرب المهرجانات عمر كمال، في مقطع فيديو داخل أحد المطاعم.



وطرح المطربان عمر كمال وحسن شاكوش مؤخرًا أغنية «عود البطل»، على يوتيوب، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، وذلك بعد أن دخل عمر كمال وغيره من رواد هذا اللون من الغناء في أزمة مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، بسبب قراره القاضي بمنعه من الغناء، منعًا لإفساد الذوق العام، بحسب بيان النقابة.

