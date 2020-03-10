اقتصادي يفجر مفاجأة صادمة عن خسائر العالم جراء "كورونا"

10 مارس 2020 - 11:00 م

قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن فيروس كورونا يؤثر على الاقتصاد المصري تأثيرًا نسبيًا، وليس كما حدث في غالبية دول العالم التي تأثرت تأثرًا شديدًا وتسبب الفيروس في تكبد تلك الدول خسائر مهولة، مشيرًا إلى أن حجم الخسائر التي تكبدها العالم نتيجة تفشي الفيروس تُقدر بـ1.1 تريليون دولار.



وأوضح "النحاس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الدولة المصرية تمتلك العديد من المزايا التي تمكنها من التغلب على الخسائر التي من الممكن أن يُسببها فيروس كورونا؛ والتي تتمثل في البنية التحتية والبنية الفوقية وشركة الطرق والكباري، علاوة على استقطاب جزء كبير جدًا من السياحة والتي أصبحت تُنافس السياحة العالمية، وكبريات الدول في المجال السياحي، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا انتشر على مستوى العالم بشكل مفزع ما تسبب بدوره في قطع سلسلة الإمدادات للطرق والكباري والسلع الغذائية وما شابه ذلك.



وأشار إلى أن خسائر السياحة على مستوى العالم تُقدر بـ112 مليار دولار حتى الآن، في المقابل لن تتأثر الدولة المصرية إلا بنسبة طفيفة وضئيلة جدًا، خاصة بعد إلغاء بعض الرحلات الأجنبية على بعض شركات الطيران الخاصة ولم تتأثر السياحة المصرية كباقي الدول حول العالم، موضحًا أن شركات الطيران المصرية لا زالت تعمل بكامل طاقتها ولن تتأثر بما يحدث في العالم جراء تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن تأثير فيروس كورونا على الدولة المصرية نسبي وبسيط جدًا مقارنة بباقي دول العالم ولم يصل إلى المرحلة العالمية التي يشهدها العالم حاليًا.

