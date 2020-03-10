  • الثلاثاء 10 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

اقتصادي يفجر مفاجأة صادمة عن خسائر العالم جراء "كورونا"

الدكتور محمد عوض تاج الدين

وزير الصحة الاسبق يحذر من هذا الأمر المثير

هالة زايد وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: لا نحتاج إلى إغلاق المدارس بسبب "كورونا"

عزيزة

حكايات وأسرار.. الصعايدة من بيع الطيور إلى الجوائز الدولية

الشوالي

عصام الشوالي بعد توقفه عن التعليق: أسرتي أهم

عمر كمال

مفاجأة.. مطرب "بنت الجيران" يخطب بطلة التسريب الإباحي

عباس كامل

اللواء عباس كامل يزور جنوب السودان (تفاصيل)

حسن نصر الله

إصابة حسن نصر الله بـ"كورونا"

ديوان الإفتاء

وقف اعتناق الإسلام في دولة عربية بسبب "كورونا"

المملكة العربية السعودية

السعودية..وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود

بالفيديو..

اقتصادي يفجر مفاجأة صادمة عن خسائر العالم جراء "كورونا"

آخر الأخبار

كورونا
كورونا
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

8 طرق لتعزيز نظام المناعة للحماية من فيروس كورونا

#

31 مليار.. البورصة تنزف بسبب كورونا

#

نجم الزمالك يفجر مفاجأة صادمة: افتعلت المشاكل من أجل الرحيل

#

فنان شهير يفجر مفاجأة عن عودة «أصالة» لـ طارق العريان

قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن فيروس كورونا يؤثر على الاقتصاد المصري تأثيرًا نسبيًا، وليس كما حدث في غالبية دول العالم التي تأثرت تأثرًا شديدًا وتسبب الفيروس في تكبد تلك الدول خسائر مهولة، مشيرًا إلى أن حجم الخسائر التي تكبدها العالم نتيجة تفشي الفيروس تُقدر بـ1.1 تريليون دولار.
وأوضح "النحاس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الدولة المصرية تمتلك العديد من المزايا التي تمكنها من التغلب على الخسائر التي من الممكن أن يُسببها فيروس كورونا؛ والتي تتمثل في البنية التحتية والبنية الفوقية وشركة الطرق والكباري، علاوة على استقطاب جزء كبير جدًا من السياحة والتي أصبحت تُنافس السياحة العالمية، وكبريات الدول في المجال السياحي، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا انتشر على مستوى العالم بشكل مفزع ما تسبب بدوره في قطع سلسلة الإمدادات للطرق والكباري والسلع الغذائية وما شابه ذلك.
وأشار إلى أن خسائر السياحة على مستوى العالم تُقدر بـ112 مليار دولار حتى الآن، في المقابل لن تتأثر الدولة المصرية إلا بنسبة طفيفة وضئيلة جدًا، خاصة بعد إلغاء بعض الرحلات الأجنبية على بعض شركات الطيران الخاصة ولم تتأثر السياحة المصرية كباقي الدول حول العالم، موضحًا أن شركات الطيران المصرية لا زالت تعمل بكامل طاقتها ولن تتأثر بما يحدث في العالم جراء تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن تأثير فيروس كورونا على الدولة المصرية نسبي وبسيط جدًا مقارنة بباقي دول العالم ولم يصل إلى المرحلة العالمية التي يشهدها العالم حاليًا.
وأكد أن الاقتصاد المصري آمن والوضع السياحي مستقر بشكل كبير داخل الدولة المصرية، مشيرًا إلى قدرة الدولة المصرية على تخطي تلك المحنة في أسرع وقت، موضحًا أنه حتى وقت الأزمة العالمية التي حدثت عام 2008 وتأثر بها العالم وقصمت ظهر الاقتصاد العالمي بالكامل إلا أن مصر استطاعت تفادي تلك الفترة وامتصاص الصدمات بفضل قوتها وقدرتها على تخطي الأزمات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل
» الوجه الآخر للشيخ «محمد سيد طنطاوي»
» "الأرصاد" تكشف عن المناطق التي ستضربها الأمطار والسيول
» قبل محاكمته.. زوج نانسي عجرم يهرب إلى قبرص
» أسعار الذهب تعاود الانخفاض وتسجل هذا الرقم
» الكويت.. هتك عرض بائعة داخل محل ملابس
» "التنين" يضرب مصر الخميس.. والحكومة تعطل الدراسة
» "كورونا" يصل الجيش الأمريكي
» إعلامية شهيرة تتلقى «لامبورجيني» هدية من ملياردير سعودي
» الطيران السعودي يسافر إلى 4 دول عربية فقط
» إيطاليا.. شوارع خالية بسبب كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح