» "الأرصاد" تكشف عن المناطق التي ستضربها الأمطار والسيول

10 مارس 2020 - 10:50 م

قال د.محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت، بيانًا يحذر من حالة شديدة من التقلبات الجوية تؤثر على كافة أنحاء الجمهورية.



وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الثلاثاء، أن التقلبات الجوية عنيفة وسوف تبدأ الخميس وتنتهي يوم السبت.



وأضاف أنه سيكون هناك أمطار شديدة الغزارة على المناطق الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة ومدن القناة، وتصل إلى حد السيول على منطقة خليج السويس، وعلى بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وعلى بعض المناطق من جنوب الصعيد، وسيناء.

