شيخ الطريقة العزمية: ملتزمون بحظر الموالد بسبب "كورونا

10 مارس 2020 - 10:40 م

قال علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، إن الطريقة ملتزمة بقرار حظر الموالد للحفاظ على صحة الأمة المصرية، وهذا الأمر يأتي كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.



وأضاف «أبو العزايم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن قرار الحظر سينطبق على مولد السيدة زينب الذي كان سيعقد في الثلاثاء الأخير من شهر رجب.

