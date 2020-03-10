وزير الصحة الاسبق يحذر من هذا الأمر المثير

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، من استخدام اللعاب في عد النقود، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.



وقال «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إن البعض يستخدم اللعاب في عد النقود، وهذا قد يؤدي إلى انتقال عدوى فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن البعض يستخدم السفنجة لعد النقود، وهذا الأمر يفضل عن استخدام اللعاب.

