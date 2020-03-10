وزيرة الصحة: لا نحتاج إلى إغلاق المدارس بسبب "كورونا"

10 مارس 2020 - 10:10 م

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن 26 شخصاً خرجوا بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا، كما أن هناك 25 آخرين جاءت نتيجة تحاليلهم سلبية، موضحة أن هناك 30 شخص تبين إيجابية إصابتهم بدون أعراض، وسنعمل وفقا لبروتوكول الصحة العالمية.



وأكملت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر فضائية "ON E"، أن هناك 59 حالة داخل مصر منهم 51 إيجابي بدون أعراض، 45 شخصاً كانوا على متن المركب بالأقصر والباقي مخالط.



وأضافت وزيرة الصحة، نحلل لجميع الحالات حتى يكون لدينا قرار حاسم بشأن الحالة المصابة، متابعة:"لدينا 7 مليون من الوافدين داخل مصر، وبالنسبة لدول المنطقة الإصابات في مصر منخفضة وأجرينا إجراءات احترازية، مشيرة إلى الوزارة قررت إجراء تحاليل طبية عشوائية بكل الفنادق في الأقصر وكل العينات كانت سلبية.

