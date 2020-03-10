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«فيس بوك» يسمح بنقل الصور والفيديوهات إلى «جوجل فوتو»

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فتحي مجدي

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أتاح موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمستخدميه نقل جميع الصور إلى خدمة "جوجل فوتو"، ليتم تخزينها عبرها، والاحتفاظ بها لفترة أطول.

يأتي هذا كمحاولة من جانب "فيس بوك" لتحسين "قابلية نقل البيانات"، مما يتيح للمستخدمين التحكم بشكل أفضل في معلوماتهم.

وقال ستيف ساترفيلد، الذي يدير فريق الخصوصية والسياسة العامة في "فيس بوك": "في "فيس بوك"، نعتقد أنه إذا كنت تشارك البيانات مع خدمة ما، فيجب أن تكون قادرًا على نقلها إلى خدمة أخرى".

وأضاف: "هذا هو مبدأ قابلية نقل البيانات، والذي يمنح الناس التحكم والاختيار مع تشجيع الابتكار أيضًا"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن".

ويمكن العثور على الأداة الجديدة في إعدادات "فيس بوك"، عبر الانتقال إلى إعداد المعلومات الخاصة بك، حيث ستجد خيار نقل الوسائط إلى "جوجل فوتو".

قد يستغرق الأمر بعض الوقت، لكن هذا يعني أنه أصبح لديك إمكانية الاحتفاظ بنسخة من صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك في مكان آخر.

ويعد هذا الأمر مفيدًا لأي شخص يأمل في حذف حسابه على "فيس بوك"، علاوة على كونه طريقة جيدة لعمل نسخة احتياطية من المحتوى المنشور عبره.

ومن شأن تحزين الوسائط على "جوجل فوتو" أن يجعل الوصول إليها أسهل بكثير، ويتيح سهولة التنقل بشكل أفضل عما إذا تم الاحتفاظ بها على "فيس بوك" وحده.

ويقول "فيس بوك"، إن جميع البيانات التي يتم نقلها مشفرة، وسيطلب من الراغب في تشغيل هذه الخدمة كلمة المرور الخاصة قبل بدء النقل.

والأداة الجديدة متاحة الآن للمستخدمين في بريطانيا، بينما من المتوقع أن تبدأ النسخة الأمريكية قريبًا. وإذا لم تتمكن من الحصول عليها الآن، فلا داعي للتعجل، في بعض الأحيان قد تستغرق الميزات الجديدة بعض الوقت حتى يتم طرحها.

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